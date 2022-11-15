Ozon отчитался об увеличении объема продаж продавцов вдвое

Ozon отчитался о росте объема продаж продавцов на площадке в два раза. Маркетплейс представил финансовые результаты за третий квартал, в которых, среди прочего, отразил, сколько потерял от признания убытка из-за пожара на складе на Новой Риге.

Оборот Ozon в третьем квартале текущего года вырос на 74% к аналогичному периоду 2021 года и составил 188,1 млрд рублей, сообщила компания. Продажи продавцов показали рост на 104% до 147,1 млрд рублей, за девять месяцев текущего года они выросли на 98% до 536,2 млрд рублей.

Валовая прибыль Ozon выросла в 2,4 раза до 36,6 млрд рублей при положительном показателе скорректированной EBITDA в 1,6 млрд рублей. При этом компания закончила квартал с чистым убытком в 20,7 млрд рублей, из которых 10,8 млрд рублей – ущерб от признания убытка в связи с пожаром на складе в Новой Риге, который случился в августе.

Число продавцов, которые имею продажи на маркетплейсе, превысило 180 тысяч, что в три раза больше, чем в третьем квартале 2021 года. Каждый третий товар, проданный на площадке, пришелся на категорию Apparel (одежда, обувь, аксессуары) – сама категория показала четырехкратный рост.

Ozon признали самой популярной российской франшизой. Под его вывеской в период с января по сентябрь 2022 года заработало 2650 пунктов выдачи заказов.

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