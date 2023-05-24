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Ozon Travel запустил продажи туров

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис бронирования Ozon Travel начал продавать туры — за счет пакетных услуг для семейной аудитории площадка собирается ускорить рост, говорится в ее сообщении.

Ozon Travel запустил продажи туров

Партнером запуска выступил агрегатор туров Level.Travel.

Ранее на Ozon Travel можно было забронировать билеты и отели по отдельности, а также заказать услуги по организации поездок для бизнес-клиентов.

За счет запуска пакетных туров площадка намерена увеличить продажи в наступившем сезоне. Туры, доступные на Ozon Travel, как правило, включают перелет, трансфер, проживание и туристическую страховку, по желанию путешественников можно будет добавить и другие опции.

На старте проекта туры доступны для заказа в мобильном приложении, к пику высокого сезона их можно будет оформить и в десктоп-версии.

По итогам 2022 года количество проданных через сервис билетов увеличилось на 40% год к году и превысило 2,2 млн заказов. 

В апреле прошлого года Ozon запустил агрегатор бронирования отелей и заявил о планах создать марткеплейс для средств размещения. Сам сервис Ozon Travel появился в 2009 году. 

Фото на обложке: Unsplash

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