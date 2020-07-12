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Ozon запустил сервис видеоконсультаций

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Ozon запустил онлайн видеоконсультации по выбору товаров. Новый сервис охватил почти 500 товаров немецкого бренда AM.PM: сантехнику, товары для дома, строительство и ремонт. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Ozon запустил сервис видеоконсультаций

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно на карточке товара нажать кнопку «Звонок», после чего специалист магазина в режиме реального времени покажет товар, ответит на вопросы, поможет подобрать размер и модель в интересующем ценовом сегменте, а также проинформирует о сопутствующих товарах. 

Кроме того, пользователю в режиме онлайн помогут установить товар и продемонстрируют процесс. География и продолжительность консультации не ограничены, а режим работы — ежедневно с 9 до 21 по московскому времени.

По данным Ozon, первые две недели тестового запуска показали, что 80% консультаций со специалистом заканчивались заказом. Ритейлер планирует подключать к сервису другие бренды и товары из категорий строительства, товаров для дома и мебели.

В июне Ozon запустил сервис по сборке мебели в тестовом режиме — он доступен для 12 тысяч наименований крупногабаритной и мелкогабаритной мебели, в том числе детской.

Фото: Unsplash

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