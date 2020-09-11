PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Беларуси

IT-компания PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов. В итоге больше 250 сотрудников фирмы остались без зарплаты. Кроме того, четырем сотрудникам PandaDoc, задержанным в Минске, предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении компании.

«Счета компании заблокированы, при чем, что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН», — рассказали в PandaDoc.

Четырех сотрудников минского офиса компании — бухгалтера Юлию Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, HR Владислава Михолапа и директора по продукту Виктора Кувшинова — арестовали на два месяца. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса.

Это статья о мошенничестве в особо крупном размере. Она предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 12 лет.

«Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей (порядка 3 млн российских рублей. — Прим. ред.) из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — следует из сообщения.

PandaDoc — технологическая компания, разрабатывающая софт для автоматизации документооборота. Основана выходцем из Беларуси Микитой Микадо. Головной офис PandaDoc расположен в Калифорнии. В числе инвесторов значатся Европейский банк реконструкции и развития, Microsoft, фонды Кремниевой долины.

Когда начались протесты в Беларуси после президентских выборов, Микадо поддержал их. Он предложил помощь полицейским, которые решат покинуть правоохранительные органы страны. 2 сентября в офисе компании в Минске прошли обыски.

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