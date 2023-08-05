Минпромторг опубликовал обновленный перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли брендовые солнцезащитные очки, батарейки, запчасти для автомобилей и японские фотоаппараты.

Минпромторг опубликовал приказ о расширении перечня товаров, подлежащих параллельному импорту в РФ. Документ размещен на портале правовых актов.

Согласно перечню, теперь в Россию по схеме параллельного импорта можно завозить брендовые солнцезащитные очки Ray Ban, Givenchy, Emporio Armani, Love Moschino, Kenzo, Karl Lagerfeld, Jacquemus, Jimmy Choo, запчасти для автомобилей Isuzu, японские фотоаппараты Canon, Sony, Fujifilm, батарейки Duracell и Panasonic.

28 июля Минпромторг утвердил изменения в перечень продукции, разрешенной для параллельного импорта в Россию.

2 июня стало известно, что Минпромторг планирует ограничить параллельный импорт для 20 иностранных брендов вычислительной техники.

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