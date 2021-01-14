Павел Дуров отказался от внешних инвестиций в Telegram, предложенных западными фондами

Telegram отклонил предложение об инвестициях от консорциума западных фондов. При этом соцсеть была оценена в $30 млрд. За последние годы это первая внешняя оценка Telegram, о которой стало известно. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что предложение о финансировании было сделано в конце прошлой недели. В рамках обсуждаемой сделки речь шла о покупке доли в 5-10%.

Ранее стало известно, что Дуров ищет $1 млрд для Telegram из-за предстоящих расчетов с инвесторами TON. К тому же поиск денег ускорил тот факт, что аудитория Telegram начала резко увеличиваться на фоне обновления пользовательского соглашения WhatsApp. Также ожидается, что при привлечении средств долг, вероятнее всего, будет конвертирован в акции в случае IPO.

В Telegram пояснили, что компания не намерена брать на себя обязательства перед инвесторами, предусматривающие слияние, продажу или публичный листинг.

В 2015 году Дуров оценил возможную стоимость мессенджера в $3-4 млрд. Тогда он сослался в том числе на предложения, которые ему поступали в то время. По данным Techcrunch, ежемесячная активная аудитория Telegram 6 лет назад составляла около 60 млн пользователей. На первой неделе 2021 года она превысила показатель в 500 млн.

Фото: Allmy / Shutterstock