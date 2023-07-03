Восемь из десяти россиян не готовы расплачиваться «лицом» на кассах магазинов — опрос

Большинство россиян не хотят расплачиваться в магазинах по системе биометрической оплаты, показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек.

Оплату «лицом», улыбнувшись в камеру на кассе, не готовы проводить 8 из 10 человек (81%). В числе аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные.

Чаще всего о неготовности к такому способу оплаты заявляют мужчины (83% против 79% женщин). Против использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных в возрасте 35–44 лет (83%).

В начале июня стало известно о планах «Сбера» начать массовое внедрение оплаты по биометрии в магазинах. Кредитная организация запускает тиражирование новой терминальной сети.

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