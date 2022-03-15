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Apple добавила платежную систему «Мир» в способы оплаты сервисов экосистемы

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Apple добавила банковские карты с российской платежной системой «Мир» в качестве возможного способа оплаты сервисов экосистемы в учетной записи Apple ID, сообщила компания.

Apple добавила платежную систему «Мир» в способы оплаты сервисов экосистемы

Добавление карты позволит оплачивать с ее помощью сервисы экосистемы Apple, такие как Apple TV или Apple Music, а также покупать приложения в магазине App Store.

До этого владельцы устройств Apple могли добавить карты платежных систем Visa, Mastercard и American Express.

Ранее Apple приостановила поставки своей техники в Россию и закрыла онлайн-магазин. Кроме того, компания ограничила в стране работу сервиса Apple Pay.

Фото на обложке: Roman Arbuzov / Shutterstock

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