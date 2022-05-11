Финляндия заморозила платежи Faberlic

Финские власти остановили платежи и арестовали средства, находящиеся на местном банковском счете, Faberlic.
Это сделано из-за того, что основатель Faberlic Алексей Нечаев в феврале попал под санкции Евросоюза как депутат Госдумы РФ, передает РБК со ссылкой на данные газеты Helsingin Sanomat.
На практике российская компания не сможет оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты.
Алексей Нечаев прошлой осенью рассказывала, что передаст 99,99% своей доли в доверительное управление из-за избрания в Госдуму.
В 2020 году основатели Faberlic решили создать собственную политическую партию. Председателем должен был стать Алексей Нечаев. Новая партия рассчитана на «городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы».
Фото на обложке: Faberlic
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