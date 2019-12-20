TechLab PepsiCo и GenerationS выбрали 8 стартапов для акселератора

Лаборатория компании PepsiCo, TechLab PepsiCo, и корпоративный акселератор GenerationS выбрали стартапы для сотрудничества. Команды представляли FMCG-решения на базе больших данных для ритейла и маркетинга. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе GenerationS.

Заявки на участие в программе подали более 90 стартапов из России, Польши, Казахстана, Беларуси и других стран. 19 из них презентовали свои решения экспертам PepsiCo на очном demo day.

«Мы искали решения, которые смогут найти бизнес-заказчиков в нашей компании и очень рады, что нашли так много свежих идей. Надеемся, что самые успешные проекты после пилотных запусков в России получится масштабировать и на другие рынки присутствия PepsiCo», — отметила Александра Сухарева, руководитель лаборатории TechLab.

По итогам очных презентаций были выбраны 8 проектов:

First data — сервис, позволяющий узнать об офлайн-продажах после проведения рекламных кампаний в интернете,

Samplomat — решение, использующее новый покупательский опыт и геймификацию для автоматизированной раздачи пробников,

Epica — инструменты для сегментации аудитории интернет-магазинов,

Konnektu — платформа, позволяющая собирать все доступные данные о клиентах из различных баз для формирования единого профиля потребителя,

Raspberry ru — технологии интеллектуального анализа поведения потребителей, позволяющая создавать рекомендации по улучшению ассортимента, товародвижения, поставок, качества и т.п,

Wear — решение для использования дополненной реальности на упаковках продукта и разработка Instagram фильтров и масок,

Retailxr — комплексная платформа на основе AR-технологий для ритейла,

Yoloco — AI-сервис для оптимизации рекламных кампаний через инфлюенсеров в социальных сетях.

Отбор на программу начался в октябре 2019 года. Как сообщалось ранее, финалисты конкурса пройдут акселерационную программу, смогут представить свое решение топ-менеджменту PepsiCo, запустить оплачиваемые пилотные проекты и получить финансирование от компании.