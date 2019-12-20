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TechLab PepsiCo и GenerationS выбрали 8 стартапов для акселератора

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Лаборатория компании PepsiCo, TechLab PepsiCo, и корпоративный акселератор GenerationS выбрали стартапы для сотрудничества. Команды представляли FMCG-решения на базе больших данных для ритейла и маркетинга. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе GenerationS.

TechLab PepsiCo и GenerationS выбрали 8 стартапов для акселератора

Заявки на участие в программе подали более 90 стартапов из России, Польши, Казахстана, Беларуси и других стран. 19 из них презентовали свои решения экспертам PepsiCo на очном demo day.

«Мы искали решения, которые смогут найти бизнес-заказчиков в нашей компании и очень рады, что нашли так много свежих идей. Надеемся, что самые успешные проекты после пилотных запусков в России получится масштабировать и на другие рынки присутствия PepsiCo», — отметила Александра Сухарева, руководитель лаборатории TechLab.

По итогам очных презентаций были выбраны 8 проектов:

  • First data — сервис, позволяющий узнать об офлайн-продажах после проведения рекламных кампаний в интернете,
  • Samplomat — решение, использующее новый покупательский опыт и геймификацию для автоматизированной раздачи пробников,
  • Epica — инструменты для сегментации аудитории интернет-магазинов,
  • Konnektu — платформа, позволяющая собирать все доступные данные о клиентах из различных баз для формирования единого профиля потребителя,
  • Raspberry ru — технологии интеллектуального анализа поведения потребителей, позволяющая создавать рекомендации по улучшению ассортимента, товародвижения, поставок, качества и т.п,
  • Wear — решение для использования дополненной реальности на упаковках продукта и разработка Instagram фильтров и масок,
  • Retailxr — комплексная платформа на основе AR-технологий для ритейла,
  • Yoloco — AI-сервис для оптимизации рекламных кампаний через инфлюенсеров в социальных сетях.

Отбор на программу начался в октябре 2019 года. Как сообщалось ранее, финалисты конкурса пройдут акселерационную программу, смогут представить свое решение топ-менеджменту PepsiCo, запустить оплачиваемые пилотные проекты и получить финансирование от компании.

Фото: chuckstock / Shutterstock

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