Директоров сети «Перекресток» наделят полномочиями управляющих

X5 Group запустила в сети «Перекресток» программу «Клуб Директоров», в рамках которой директоры магазинов возьмут на себя функции управляющих. Об этом говорится в сообщении ритейлера.
Проект направлен на повышение управленческих компетенций директоров, а также на рост эффективности точек. На первом этапе программы участие примут 65 человек, руководящих супермаркетами.
Их наделят особым статусом и полномочиями самостоятельно управлять бизнес-процессами. С расширенными полномочиями директора-управляющие будут подбирать сотрудников и контролировать количество рабочих мест.
Они смогут принимать решения о дополнительных премиальных выплатах, менять ассортимент и вводить различные акции. Участники смогут пройти внутренний курс по развитию управленческих и лидерских качеств.
В рамках программы успехи членов «Клуба Директоров» оценят с точки зрения финансовых и операционных результатов, а также на основе отзывов покупателей.
«Директор супермаркета должен управлять магазином как собственным бизнесом: опираться на цифры, управлять своими показателями и бизнес-моделью, развивать культуру партнерства в команде. При этом компания будет делиться с директором частью прибыли супермаркета», — говорится в сообщении ритейлера.
Фото на обложке: Скриншот с YouTube-канала X5 Group
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