Россияне стали чаще искать перекупщиков iPhone

За последнюю неделю россияне в два раза чаще стали искать перекупщиков iPhone. В день такие продавцы получают до 100 сообщений от желающих приобрести телефоны.
Самые популярные модели у покупателей — iPhone 14 Pro и Pro Max цвета Deep Purple. Везут смартфоны из ОАЭ, Европы и США, пишут «Известия».
В среднем через границу провозят до трех девайсов за раз, хотя, как сказали в Федеральной таможенной службе, максимально можно перевезти айфонов на сумму в €10 тыс.
Выгода от перепродажи iPhone с eSIM составляет в среднем 30 тыс. рублей, на аналогичной модели со слотом для SIM-карты перекупщики могут заработать 50 тыс. рублей.
Первые пользователи iPhone 14, ввезенных из США, 19 сентября пожаловались на проблемы в работе новых моделей с виртуальными SIM-картами российских операторов. Гаджеты поддерживали только eSIM от Tele2. На следующий день часть российских операторов сообщила об успешной активации eSIM на новых моделях.
7 сентября Apple провела осеннюю презентацию новинок. Мир увидел новые iPhone, Apple Watch, AirPods. «Яндекс.Маркет» практически обнулил комиссии для продавцов iPhone 14, чтобы обеспечить регулярные поставки.
Фото на обложке: Unsplash
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