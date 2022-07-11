Performance Group вышла на рынок доставки корпоративного питания

Производитель готовых рационов питания Performance Group начал доставлять обеды сотрудникам столичных компаний. Блюда привозят ежедневно с понедельника по пятницу по Москве и области. На первом этапе планируется доставлять порядка 1 тыс. порций каждый день.

Performance Group запустила новую линейку питания Staff, в меню представлены новые блюда и уже проверенные позиции от брендов Level Kitchen и My Food (входят в Performance Group), сообщил RB.RU представитель сервиса.

Обед состоит из двух блюд: салат и горячее (включает основную часть и гарнир). Стоимость обеда на одного человека составит 350 рублей — при больших объемах заказа компаниям будут предлагать скидки. Меню включает порядка 20 блюд и не повторяется на протяжении двух недель.

Примерное меню. Скриншот с сайта Performance Group

Все блюда производятся в ночные часы на собственном комбинате холдинга, расположенном на юге Москвы, — с 6 до 12 утра того же дня заказ будет доставлен клиенту. Для юридических лиц доставка от 10 обедов по будням по Москве и области (до 100 км от МКАД) бесплатная.

Отвечая на вопрос об инвестициях и расширении производства, представитель Performance Group сказал, что последнее расширение до 10,5 тыс. кв. метров было проведено в первом квартале 2022 года. Таким образом, компания может нарастит выпуск готовых блюд уже сейчас.

«В настоящее время в Москве идет строительство крупнейшего в стране производственного комплекса на 26 тыс. кв. метров. Мощность обновленного завода позволит не только выпускать блюда новых линеек готовых рационов, но и запускать новые сервисы смежных сегментов. Ввод в эксплуатацию комбината будет постепенным, первая очередь заработает до конца 2022 года», — сообщили RB.RU в Performance Group.

Performance Group была основана в 2015 году, сейчас компания выпускает готовую еду под брендами Performance Food, Level Kitchen и My Food. Сервисы представлены в 19 городах, ассортимент блюд насчитывает порядка 5 тыс. позиций. В марте 2022 года Performance Group сообщала, что инвестирует 300 млн рублей в расширение собственного производства в Москве.

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