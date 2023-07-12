Performance Group запустила бюджетную линейку рационов на целый день

Один из крупнейших в России производителей готовой еды Performance Group запустил бюджетную линейку рационов на целый день в рамках сервиса My Food. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Линейка называется «My Food Просто». При заказе на 30 дней стоимость дневного рациона составит 330 рублей (9900 рублей в месяц). Компания планирует сохранить цену до конца года «при условии, что не произойдет каких-либо событий, напрямую влияющих на стоимость продуктов, курса рубля и т.д.».

Основа меню — наиболее популярные блюда сервиса My Food. «Часть состава блюд была переработана, сделан упор на сезонные продукты, а также для сохранения низкой цены сведена до минимума доля импортных ингредиентов», — пояснил представитель компании.

По его словам, на данном этапе «инвестиции минимальны» и связаны с доработкой меню. В сентябре сервис проинвестирует в крупную рекламную кампанию новой линейки.

My Food — один из сервисов компании Performance Group. Питание не содержит консервантов и пищевых добавок, поэтому имеет хранится в холодильнике максимум 72 часа. Доставка осуществляется один раз в три дня собственной курьерской службой компании. Блюда линейки «My Food Просто» можно заказать в 20 городах России.

Чуть больше года назад на рынок также вышел сервис бюджетных рационов «Прием» от Grow Food. Около 30 дней еды обойдутся в 9900 рублей или 330 рублей за день.

Фото: Performance Group