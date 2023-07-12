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Performance Group запустила бюджетную линейку рационов на целый день

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Один из крупнейших в России производителей готовой еды Performance Group запустил бюджетную линейку рационов на целый день в рамках сервиса My Food. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Performance Group запустила бюджетную линейку рационов на целый день

Линейка называется «My Food Просто». При заказе на 30 дней стоимость дневного рациона составит 330 рублей (9900 рублей в месяц). Компания планирует сохранить цену до конца года «при условии, что не произойдет каких-либо событий, напрямую влияющих на стоимость продуктов, курса рубля и т.д.».

Основа меню — наиболее популярные блюда сервиса My Food. «Часть состава блюд была переработана, сделан упор на сезонные продукты, а также для сохранения низкой цены сведена до минимума доля импортных ингредиентов», — пояснил представитель компании.

My Food Просто

По его словам, на данном этапе «инвестиции минимальны» и связаны с доработкой меню. В сентябре сервис проинвестирует в крупную рекламную кампанию новой линейки.

My Food — один из сервисов компании Performance Group. Питание не содержит консервантов и пищевых добавок, поэтому имеет хранится в холодильнике максимум 72 часа. Доставка осуществляется один раз в три дня собственной курьерской службой компании. Блюда линейки «My Food Просто» можно заказать в 20 городах России.

Чуть больше года назад на рынок также вышел сервис бюджетных рационов «Прием» от Grow Food. Около 30 дней еды обойдутся в 9900 рублей или 330 рублей за день.

Фото: Performance Group

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