Перспективы роста, обучение и отношение к сотрудникам: названы критерии, по которым выбирают работодателей в 2025-м
Критерии выбора работодателей в 2025-м: исследование
Главным критерием для оценки работодателей стали возможности и перспективы, которые они открывают для сотрудников, выяснили в сервисе для отзывов Dream Job. Согласно анализу, в 2025 году сотрудники чаще всего оценивали работодателей словом «возможность» — оно встречается в каждом четвёртом отзыве о работе.
«Возможность» используют как для позитивных, так и для негативных отзывов
Слово «возможность» упоминается в 24% всех комментариев и стало самым частотным смысловым маркером работодателя в 2025 году. По данным исследования Dream Job, сотрудники используют это понятие, чтобы описать реально доступные опции внутри компании: карьерный и профессиональный рост, обучение, повышение квалификации, гибкий или удалённый формат работы.
В негативных отзывах сотрудники чаще всего говорят не о конкретных эпизодах, а об общем дефиците возможностей. Речь идёт об отсутствии карьерных перспектив, невозможности влиять на изменения внутри компании.
«Рост» и «отношение» формируют репутацию работодателя
Помимо «возможности», в отзывах сотрудников регулярно встречались и другие ключевые понятия:
- рост — 15% отзывов;
- обучение — 11%;
- отношение — 11%;
- стабильность — 9%.
Слово «рост» в отзывах чаще всего используется для описания карьерного и профессионального движения. В позитивном контексте сотрудники связывают рост с поддержкой руководства, командной работой и доступом к обучению.
В негативных комментариях встречаются формулировки «нет роста» или «мало роста» — такие оценки связаны с отсутствием прозрачных процессов повышения и стагнацией доходов.
Адаптация и наставничество усиливают доверие к компании
Понятие «обучение» в отзывах описывает, как устроены адаптация и дальнейшая поддержка сотрудников. В позитивных комментариях его связывают с системным подходом, наставничеством и структурированной подготовкой.
В негативных отзывах сотрудники отмечают, что от них ждут быстрых результатов без материалов и сопровождения, предлагая «разбираться самостоятельно». В таких случаях слово «обучение» становится показателем того, готов ли работодатель вкладываться в развитие команды.
«Отношение» — итоговый вердикт
В отзывах слово «отношение» используется как универсальный ярлык, фиксирующий общее впечатление от обращения со стороны компании или руководства. Чаще всего оно появляется в кратких формулировках — «хорошее отношение» или «плохое отношение» — без подробных объяснений.
Таким образом сотрудники передают ощущение уважения со стороны руководства или описывают несправедливость в коллективе, не вдаваясь при этом в детали.
Стабильность — базовый минимум для сотрудников
«Стабильность» в отзывах в основном связана с доходом: «стабильная зарплата», «выплаты без задержек». Реже слово относится к компании в целом — как характеристика её надежности и способности выполнять обязательства.
Показательно, что стабильность практически не становится объектом критики и чаще выступает фоном, пока сотрудники оценивают другие условия работы.
Контекст
Выбор «слова года» давно вышел за рамки лингвистических экспериментов. По данным международных словарей и исследовательских центров, такие слова всё чаще используются как способ зафиксировать социальные и экономические сдвиги.
В 2025 году в фокусе оказались понятия, связанные с усталостью, неопределённостью, доверием и влиянием технологий на повседневную жизнь.
Ещё больше информации о главных словах 2025 года в России и мире — в обзоре Russian Business.
