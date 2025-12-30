Критерии выбора работодателей в 2025-м: исследование

Главным критерием для оценки работодателей стали возможности и перспективы, которые они открывают для сотрудников, выяснили в сервисе для отзывов Dream Job. Согласно анализу, в 2025 году сотрудники чаще всего оценивали работодателей словом «возможность» — оно встречается в каждом четвёртом отзыве о работе.

«Возможность» используют как для позитивных, так и для негативных отзывов

Слово «возможность» упоминается в 24% всех комментариев и стало самым частотным смысловым маркером работодателя в 2025 году. По данным исследования Dream Job, сотрудники используют это понятие, чтобы описать реально доступные опции внутри компании: карьерный и профессиональный рост, обучение, повышение квалификации, гибкий или удалённый формат работы.

В негативных отзывах сотрудники чаще всего говорят не о конкретных эпизодах, а об общем дефиците возможностей. Речь идёт об отсутствии карьерных перспектив, невозможности влиять на изменения внутри компании.

«Рост» и «отношение» формируют репутацию работодателя

Помимо «возможности», в отзывах сотрудников регулярно встречались и другие ключевые понятия:

рост — 15% отзывов;

обучение — 11%;

отношение — 11%;

стабильность — 9%.

Слово «рост» в отзывах чаще всего используется для описания карьерного и профессионального движения. В позитивном контексте сотрудники связывают рост с поддержкой руководства, командной работой и доступом к обучению.

В негативных комментариях встречаются формулировки «нет роста» или «мало роста» — такие оценки связаны с отсутствием прозрачных процессов повышения и стагнацией доходов.

Адаптация и наставничество усиливают доверие к компании

Понятие «обучение» в отзывах описывает, как устроены адаптация и дальнейшая поддержка сотрудников. В позитивных комментариях его связывают с системным подходом, наставничеством и структурированной подготовкой.

В негативных отзывах сотрудники отмечают, что от них ждут быстрых результатов без материалов и сопровождения, предлагая «разбираться самостоятельно». В таких случаях слово «обучение» становится показателем того, готов ли работодатель вкладываться в развитие команды.

«Отношение» — итоговый вердикт

В отзывах слово «отношение» используется как универсальный ярлык, фиксирующий общее впечатление от обращения со стороны компании или руководства. Чаще всего оно появляется в кратких формулировках — «хорошее отношение» или «плохое отношение» — без подробных объяснений.

Таким образом сотрудники передают ощущение уважения со стороны руководства или описывают несправедливость в коллективе, не вдаваясь при этом в детали.

Стабильность — базовый минимум для сотрудников

«Стабильность» в отзывах в основном связана с доходом: «стабильная зарплата», «выплаты без задержек». Реже слово относится к компании в целом — как характеристика её надежности и способности выполнять обязательства.

Показательно, что стабильность практически не становится объектом критики и чаще выступает фоном, пока сотрудники оценивают другие условия работы.

Контекст

Выбор «слова года» давно вышел за рамки лингвистических экспериментов. По данным международных словарей и исследовательских центров, такие слова всё чаще используются как способ зафиксировать социальные и экономические сдвиги.

В 2025 году в фокусе оказались понятия, связанные с усталостью, неопределённостью, доверием и влиянием технологий на повседневную жизнь.

