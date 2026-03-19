Рабочие профессии вышли в лидеры по зарплатам: дальнобойщикам предлагают 205 тыс. ₽, операторам станка — 201 тыс. ₽

Средняя зарплата на российском рынке труда достигла 74 318 руб. в месяц, увеличившись на 12% за год, следует из данных сервиса «Авито Работа». Работодатели стали чаще искать кандидатов с опытом больше 5 лет. Кроме того часть рабочих специальностей начала напрямую конкурировать по уровню дохода с офисными профессиями.

Работодатели стали чаще искать сотрудников с опытом

В 2026 году рынок труда в России развивается на фоне сдержанной деловой активности: работодатели стали осторожнее подходить к найму на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

Об этом на пресс-конференции «Авито Работы» рассказал управляющий директор сервиса Антон Уваров. По его словам, компании всё чаще делают ставку на кандидатов с опытом. Число размещённых вакансий для специалистов с опытом работы более пять лет выросло на 10%.

При этом работодатели по-прежнему конкурируют за кадры уровнем зарплат. Средняя предлагаемая зарплата по итогам зимы 2025/2026 составила 74 318 руб. в месяц — на 12% больше, чем годом ранее.

Активность соискателей на платформе выросла на 63% год к году.

Быстрее всего спрос растёт в машиностроении и инфраструктуре

Активнее всего спрос на сотрудников растёт в отраслях, где бизнесу нужны прикладные технические компетенции или массовый персонал. В топ–5 по приросту числа вакансий вошли:

тяжёлое машиностроение — плюс 166%

управление транспортной инфраструктурой — плюс 148%

организация мероприятий — плюс 128%

ЖКХ и городская инфраструктура — плюс 80%

энергетика — плюс 5%.

Рост заметен и в других отраслях. По данным «Авито Работы», быстрее всего средние зарплатные предложения увеличивались в следующих сегментах:

техническое обслуживание, ремонт техники и оборудования — плюс 73%, до 130 704 руб. в месяц.

склады и хранилища — плюс 60%, до 118 258 руб. в месяц;

бытовые и персональные услуги — плюс 28%, до 75 567 руб. в месяц;

общественное питание — плюс 22%, до 82 747 руб. в месяц.

Рабочие профессии всё чаще конкурируют с офисными по уровню дохода

Ещё один заметный тренд — сокращение разрыва в доходах между линейными и офисными профессиями. По словам Антона Уварова, управляющего директора сервиса «Авито Работа», часть рабочих специальностей уже напрямую конкурирует с офисными по уровню заработка, и некоторые кандидаты начинают переключаться из офисных профессий в линейные.

Среди самых высокооплачиваемых рабочих специальностей на платформе оказались оператор станка со средней зарплатой 201 551 руб., бурильщик — 200 000 руб., автомаляр — 181 996 руб., сварщик — 167 182 руб. и монолитчик — 163 076 руб.

В транспорте и логистике лидируют водитель-дальнобойщик со средней зарплатой 205 227 руб., водитель-экспедитор с 112 579 руб. и водитель такси с 95 981 руб. В офисном сегменте самые высокие средние предложения зафиксированы у брокеров — 165 094 руб., риелторов — 132 205 руб. и инженеров-геодезистов — 105 198 руб.

ИИ становится новым базовым навыком

Ещё один заметный сдвиг на рынке труда связан с искусственным интеллектом. В «Авито Работе» называют ИИ новым базовым навыком для соискателя. По данным платформы, по итогам зимы 2025/2026 число вакансий с навыками ИИ особенно сильно выросло среди офисных специалистов — на 34% год к году.

Сами пользователи уже активно включают ИИ в поиск работы и повседневные задачи. По данным сервиса, 32% пользователей применяют ИИ-инструменты в работе, а 24% используют нейросети для создания или доработки резюме.

Еще 19% обращаются к ним для анализа рынка труда, столько же — для подготовки к собеседованиям, а 22% — для подготовки портфолио.

Подработка — новый тренд рынка

Наконец, «Авито Работа» называет подработку одним из самых быстрорастущих сегментов занятости. По итогам зимы число предложений о подработке с посменной оплатой выросло на 42%, а число откликов на такие вакансии — на 44%. Среднее предлагаемое вознаграждение в этом сегменте увеличилось на 10%, до 5 600 руб. за смену.

Сильнее всего число предложений по подработке выросло для работников складов — на 122%, строителей и ремонтников — на 97%, обслуживающего персонала в общепите — на 111%, специалистов социальной сферы, искусства и культуры — на 84%, а также специалистов по документообороту — на 72%.

Со стороны соискателей запрос на такой формат занятости тоже растет. По данным исследования «Авито Работы», в среднем кандидаты рассчитывают получать от подработки 23 080 руб. в месяц, если работать два-три раза в неделю по четыре часа за смену.

Ещё 60% респондентов заявили, что готовы подрабатывать в любое свободное время, а 28% уже имеют опыт подработки более четырех лет. При этом лишь 28% выбирают подработку строго в рамках своей основной профессии — большинство готовы рассматривать и другие варианты ради дополнительного дохода.