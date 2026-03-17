Количество вакансий с требованием к владению ИИ выросло втрое: чаще всего — у менеджеров по работе с клиентами

В первом квартале 2026 года российские работодатели разместили в 2,7 раза больше вакансий с требованиями к навыкам работы с ИИ, чем годом ранее, говорится в совместном исследовании hh.ru и PR DEV. Чаще всего навыки работы с ИИ ждут от менеджеров по работе с клиентами — на эту профессию приходится 18% всех упоминаний.

Компании требуют ИИ-навыки в управлении проектами и креативной сфере

Аналитики hh.ru и коммуникационного агентства PR DEV отмечают резкий рост числа вакансий, где требуется опыт работы с нейросетями. В первом квартале 2026 года работодатели опубликовали более 16,5 тыс. таких предложений. Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Работодатели добавляют такие требования в вакансии в аналитике, управлении проектами, маркетинге и креативных направлениях.

Чаще всего умения пользоваться ИИ ждут от клиентских менеджеров

По данным hh.ru, чаще всего навыки работы с ИИ требуются в следующих профессиях:

клиентский менеджер — 18% всех упоминаний;

интернет-маркетолог — 5%;

финансовый аналитик — 5%;

контент-менеджер — 5%;

программист — 5%;

дизайнер — 4%;

специалист колл-центра — 4%;

менеджер продукта — 4%;

аналитик — 4%.

Спрос на специалистов с навыками владения ИИ усиливается второй год подряд. За январь–октябрь 2025 года число вакансий с подобными требованиями выросло на 89% в годовом выражении.

Соискатели откликаются на вакансии с ИИ-требованиями в 2,7 раза чаще

Интерес к вакансиям с требованиями к ИИ растёт не только со стороны работодателей, но и со стороны кандидатов. Весной 2025 года пользователи стали в 2,7 раза чаще откликаться на позиции, где требуются навыки анализа данных и работы с ИИ — прежде всего в IT, управлении проектами, аналитике и бухгалтерском учёте.

Параллельно растёт интерес к смежным направлениям: вакансии в копирайтинге, SMM, PR и маркетинге показали рост почти в 2,5 раза (на 141% год к году), а спрос на позиции в дизайне, SMM и видеопродакшне увеличился в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом.

Список профессий с ИИ-навыками будет расширяться

Использование нейросетей постепенно превращается в базовый навык для специалистов разных профессий. Как отметила CEO коммуникационного агентства PR DEV Алла Аксенова, ещё два-три года назад такие компетенции считались дополнительным преимуществом, однако сейчас этот навык становится универсальным.

Эксперты исследования также отмечают, что по мере развития технологий искусственного интеллекта перечень таких профессий будет расширяться. Уже сейчас компании активно внедряют ИИ в аналитику, маркетинг, управление проектами и создание контента.