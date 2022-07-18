В России открылась первая государственная киберспортивная школа

В России открыли первую государственную киберспортивную школу. Она расположена в Новосибирске на базе школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. В ней будут обучать игре в Dota 2 и League of Legends.

Об открытии школы первым сообщил telegram-канал «Новосибирь» – официальный канал правительства Новосибирской области.

Учебные классы оснастили современными персональными компьютерами с необходимым для игр оборудованием, игровыми креслами и компьютерными аксессуарами. Обучают киберспортсменов сертифицированные тренеры по киберспорту.

В школу можно попасть после достижения 12-летнего возраста. Отбор проходит по результатам индивидуального тестирования, также кандидат должен показать хорошие игровые результаты. Первый курс из более чем десяти учеников уже набран.

Обучение в школе подразумевает в том числе занятия по физической подготовке. В январе правительство утвердило стандарты подготовки киберспортсменов – в него в частности вошли бег на время, приседания, подъемы туловища.

К концу 2022 года правительство планирует запустить в некоторых российских вузах образовательные программы в области киберспорта. Речь идет как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр.

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