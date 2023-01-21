Первый магазин новых владельцев российского бизнеса Inditex откроется в «Авиапарке»

Иранская компания Daher Group, к которой перешел российский бизнес Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius), намерена открыть магазины под новыми вывесками уже весной 2023 года.

Первым в «Авиапарке» появится свежий бренд женской, мужской и детской одежды Maag, утверждает «Коммерсант», ссылаясь на представителей рынка одежды.

О продаже российской части бизнеса Inditex ливанскому концерну Daher Group стало известно осенью 2022 года.

Тогда же было объявлено, что открытие бутиков популярных брендов после ухода Inditex из России возможно только под новыми именами.

В декабре «Новая мода» зарегистрировала доменные номера будущих онлайн-магазинов, а Daher Group сообщила, что часть коллекции рассчитывает произвести на российских мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга.

И если раньше речи о возможной продаже продукции Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и др. вообще не шло, то теперь собеседники «Ъ» допускают, что «в части магазинов может сохраниться предложение коллекций, произведенных силами Inditex по заказу Daher Group»/

В этом случае испанский концерн выступит исключительно в роли подрядчика.

Источники «Ъ» также утверждают, что Daher Group уже отшивает новые коллекции, созданные в тесном сотрудничестве с командой Inditex.

Эксперты рынка при этом уверены, что несмотря на популярность брендов Inditex новым магазинам под новыми вывесками придется столкнуться с низкой проходимостью, падением спроса на фоне растущей конкуренции и увеличившихся затрат на ведение бизнеса в РФ.

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