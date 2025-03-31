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В Подмосковье построят завод по производству кормов для домашних животных

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

В Дмитрове в 2027 году появится предприятие по производству кормов для домашних животных. Его создатель вложит в проект 2,5 млрд рублей, сообщило на своем сайте Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В Подмосковье построят завод по производству кормов для домашних животных
  1. Новости

Кто займется строительством? Завод построит «Научно-производственный центр кормовых технологий» (НПЦКТ), который выпускает корма под торговой маркой Alphapet. Компания планирует возвести комплекс площадью свыше 12 тыс. кв. м.

В министерстве уточнили, что на данный момент производственные мощности НПЦКТ позволяют выпускать до 20 тыс. т сухих кормов и 8 тыс. т влажных кормов. После запуска же нового предприятия компания нарастит объем выпускаемой продукции на 50%.

Что будет на предприятии? На новом заводе планируется запустить цех по производству кормов для аквакультуры и цех по производству нового ассортимента кормов для кошек и собак с современной лабораторией, которая предназначена для контроля сырья и готовой продукции. На предприятии также будут разрабатывать новые рецепты.

  • В начале марта президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев рассказал, что производители кормов столкнулись с проблемами после введения обязательной маркировки. Среди трудностей — нехватка специального оборудования и сложности с нанесением QR-кодов на глянцевую упаковку.
  • В этом же месяце депутаты Госдумы предложили ввести акциз на корма для животных. Из подготовленного законопроекта следует, что ставка акциза может составить 1 рубль за килограмм корма, а взимать его будут с производителей и импортеров.

Фото на обложке: Ayla Verschueren / Unsplash

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