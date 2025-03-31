В Дмитрове в 2027 году появится предприятие по производству кормов для домашних животных. Его создатель вложит в проект 2,5 млрд рублей, сообщило на своем сайте Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В Подмосковье построят завод по производству кормов для домашних животных

https://rb.ru/news/pet-food-factory/

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