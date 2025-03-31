В Подмосковье построят завод по производству кормов для домашних животных
В Дмитрове в 2027 году появится предприятие по производству кормов для домашних животных. Его создатель вложит в проект 2,5 млрд рублей, сообщило на своем сайте Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
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Кто займется строительством? Завод построит «Научно-производственный центр кормовых технологий» (НПЦКТ), который выпускает корма под торговой маркой Alphapet. Компания планирует возвести комплекс площадью свыше 12 тыс. кв. м.
В министерстве уточнили, что на данный момент производственные мощности НПЦКТ позволяют выпускать до 20 тыс. т сухих кормов и 8 тыс. т влажных кормов. После запуска же нового предприятия компания нарастит объем выпускаемой продукции на 50%.
Что будет на предприятии? На новом заводе планируется запустить цех по производству кормов для аквакультуры и цех по производству нового ассортимента кормов для кошек и собак с современной лабораторией, которая предназначена для контроля сырья и готовой продукции. На предприятии также будут разрабатывать новые рецепты.
- В начале марта президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев рассказал, что производители кормов столкнулись с проблемами после введения обязательной маркировки. Среди трудностей — нехватка специального оборудования и сложности с нанесением QR-кодов на глянцевую упаковку.
- В этом же месяце депутаты Госдумы предложили ввести акциз на корма для животных. Из подготовленного законопроекта следует, что ставка акциза может составить 1 рубль за килограмм корма, а взимать его будут с производителей и импортеров.
Фото на обложке: Ayla Verschueren / Unsplash
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