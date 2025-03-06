В Госдуме предложили ввести акциз на корм для животных

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовили законопроект, который предлагает ввести акциз на корм для животных, пишет Forbes со ссылкой на документ (есть в распоряжении издания). В нем не уточняется, о каком корме идет речь, но источник Forbes в Госдуме рассказал, что акциз будет касаться корма для собак.

Документ планируется рассмотреть в весеннюю сессию. Из него следует, что ставка акциза составит 1 рубль за килограмм корма, а взимать его будут с производителей и импортеров. В пояснительной записке при этом уточняется, что акциз не накладывает на последних «значительной финансовой нагрузки».

Куда пойдут деньги? Forbes пишет, что доходы от акциза будут использовать для финансирования мер по ответственному обращению с животными. В частности, деньги планируется направлять на восстановление приютов, строительство инфраструктуры для ответственного содержания и поддержку качества услуг в ветклиниках.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике и один из соавторов законопроекта Станислав Наумов заявил Forbes, что вырученные с акциза средства также пойдут на оплату услуг волонтеров, которые должны будут искать новый дом для собак из приютов. Акциз будет идти в областной бюджет, в каждом субъекте это будет «дополнительно несколько миллионов рублей», объяснил чиновник.

Чем грозит введение акциза? Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев сравнил законопроект с диверсией. По его словам, рынок товаров для животных переживает сложные времена — сырье для кормов постоянно дорожает, идет трудный процесс импортозамещения, а с 1 марта началась маркировка влажных кормов. Новый акциз приведет к тому, что корма вырастут в цене еще сильнее, предупредил Дмитриев.

По данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», средняя цена на корм для собак в 2024 году выросла на 12%, средний чек составил 1 322 рубля. Многие люди не экономили на животных и покупали корма из премиум-сегмента, а также больше разных товаров для ухода и содержания питомцев, уточнили аналитики.

Накануне Дмитриев рассказал, что производители кормов столкнулись с проблемами после введения обязательной маркировки. По его словам, некоторые не успели закупить оборудование, к тому же есть сложности с нанесением QR-кодов на глянцевую упаковку. Также предприятия пока не маркируют партии корма, из-за чего пакетики приходится сканировать по отдельности.

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