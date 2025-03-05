У производителей кормов для животных возникли сложности с маркировкой

Производители влажных кормов для кошек и собак столкнулись со сложностями при маркировке товаров в системе «Честный знак». Об этом Shopper’s рассказал президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. Маркировка влажных кормов стала обязательной с 1 марта, сухие маркируют с прошлого октября.

По словам Дмитриева, у производителей еще не отработаны процессы: влажные корма продаются в паучах небольшого размера, для маркировки нужны специальные решения. С упаковкой для сухих кормов было проще, потому что места для печати кодов больше, а при необходимости нанести QR-код можно вручную.

Кроме того, с глянцевой упаковки коды считываются плохо, а менять дизайн проблематично, потому что матовая упаковка стоит на 15-20% дороже, отметил Дмитриев. По его словам, производители пока не используют возможности агрегации, то есть нанесение кодов групповой упаковки. В «Мираторге» подтвердили, что техническое решение для этого пока тестируется.

Чем это грозит производителям? Маркетплейсы в будущем могут начать отказывать в приемке товаров без групповой маркировки из-за нагрузки на персонал, заявил Shopper’s источник, знакомый с производством кормов. Сейчас работникам складов приходится открывать коробки и сканировать каждую упаковку отдельно.

Проблему подтвердил менеджер одного из крупных маркетплейсов, а сотрудник одного из производителей кормов рассказал, что «Яндекс Маркет» уже сейчас отказывается принимать лакомства в коробках без агрегированных кодов, хотя по закону их обязательно использовать с 2026 года.

Какие еще трудности? По словам Дмитриева, часть компаний из-за санкций и сложностей с международными платежами еще не получили оборудование для маркировки. В свою очередь, глава Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова напомнила, что эксперимент по маркировке проходил с конца декабря 2023 года по конец августа 2024 года, а затем еще был «переходный» период до марта. «Сложности возникли у тех, кто затягивал процесс и надеялся на перенос сроков», — подчеркнула она.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор «Честного знака») заявили, что в ходе эксперимента были протестированы все возможные способы нанесения кодов, а проблемы с оборудованием можно решить, используя российские аналоги. Кроме того, у ЦРПТ есть складские запасы оборудования и расходных материалов, которые он готов предоставить предприятиям, указал представитель организации.

В конце января Shopper’s писало, что российское производство кормов для животных может пострадать из-за запрета на импорт животноводческой продукции из ЕС, вызванного вспышкой ящура в Германии. Источники издания сообщили, что с нехваткой импортных добавок могут столкнуться Purina (бренды «Гурмэ», Pro Plan, Felix), Mars (Whiskas, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit) и другие производители.

В Mars заявили Русбейс, что не планирют снижать производство кормов для животных на фоне запрета Россельхознадзора. «Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур», — подчеркнули в компании.

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