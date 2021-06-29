Фарма уходит в онлайн: 55% компаний планируют интеграцию с маркетплейсами

Фарма переживает цифровую революцию – большинство представителей отрасли планируют интеграцию с маркетплейсами и создание собственных экосистем с фокусом на БАД, косметику и телемедицину. Но развитие e-pharma в России серьезно сдерживают, в том числе, законодательные ограничения, не позволяющие «эффективно работать» с потребителем.

Согласно результатами исследования лаборатории цифрового маркетинга «КРОК» и Bionika Digital группы компаний «Бионика», 55% представителей фармацевтической отрасли запланировали интеграцию с маркетплейсами и назвали это приоритетным направлением для бизнеса на ближайшие три года. На сайт и приложение стали больше рассчитывать 57% и 38% представителей отрасли.

На цифровую составляющую компании собираются делать упор и в коммуникации с потребителем. 83% предприятий планируют развивать цифровые каналы коммуникаций с клиентами в 2021 году, две трети – развивать персонализацию клиентского опыта, используя гибкие и кастомизируемые каналы коммуникаций.

«Фармкомпании, особенно в пандемию, активно используют цифровые каналы для B2B-коммуникации. При этом, digital дает статистику, отличающуюся от привычных офлайн-инструментов. Платформа, на которой будут собраны данные о врачах и фармацевтах, поможет решить эту задачу», – отметил директор Bionika Digital Илья Саньков.

Однако развитие e-pharma тормозит дефицит кадров: о нужде в специалистах по анализу данных сказали 79% респондентов, в управлении проектам в сфере цифрового маркетинга – 68%, мобильной разработке – 47%.

Кроме того, серьезным барьеров для цифровизации фармацевтической отрасли являются законодательные ограничения – об этом сказали 62% респондентов.

В исследовании участвовали руководящие представители более 50 компаний-производителей, дистрибьюторов и ритейла фармацевтической отрасли.

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