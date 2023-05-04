Российские кнопочные телефоны обогнали по продажам импортные

Российские кнопочные телефоны в первом квартале 2023 года опередили по числу продаж импортные модели, пишут «Известия» со ссылкой на ритейлера «М.Видео-Эльдорадо». По итогам января-марта их доля составила 60% рынка в штуках.

В первом квартале 2022 года доля отечественных кнопочных телефонов составляла 40%.

«В число наиболее популярных отечественных брендов входят F+ и Texet, из зарубежных марок в лидерах Philips», — рассказали в ритейлере.

Несмотря на то, что пользователи давно перешли на смартфоны, продажи кнопочных устройств сохраняются на высоком, по оценке «М.Видео-Эльдорадо», уровне. За первый квартал было продано 1,1 млн штук кнопочных телефонов. Это 15% от общих продаж всех мобильных устройств, утверждают в компании.

Там уточнили, что покупатели часто приобретают такие телефоны в качестве дополнительного гаджета для работы или основного девайса для детей или пожилых людей. Также кнопочный телефон более надежен в вопросах конфиденциальности.

Рост продаж отечественных кнопочных телефонов связывают с уходом Nokia, которая была одним из ключевых поставщиков таких устройств.

Финский производитель объявил об уходе с российского рынка еще в марте 2022 года в связи с началом боевых действий на территории Украины.

В начале года линейку собственных кнопочных телефонов представил «Мегафон». Их стоимость начинается от 790 рублей.

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