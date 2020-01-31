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Apple, Xiaomi и Huawei отложили поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса — Ъ
Новости
Наталья Бархатова
Китайские производители смартфонов и Apple, чье производство тоже находится в Китае, отложили поставки в Россиию из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Apple, Xiaomi и Huawei отложили поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса — ЪНаталья Бархатова
- Поставки задерживаются на две недели, так как китайские фабрики продлили новогодние каникулы на фоне вспышки вируса. Письма об этом получили российские партнеры Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo. При этом китайские производители не исключают продления задержки, рассказал изданию один из партнеров.
- О том, что поставки начала переносить и Apple, заявил один из российских продавцов электроники. По его данным, поскольку у Apple есть несколько заводов в эпицентре вируса, городе Ухане, компания сейчас вынуждена экстренно переключаться на схемы поставок из других регионов Китая и Азии.
- В Vivo подтвердили, что график поставок сместился, однако не думают, что потребитель это ощутит. В Huawei, Lenovo и Apple не стали комментировать ситуацию. Ритейлеры «Вымпелком», МТС, «МегаФон», «Связной» и «М.Видео—Эльдорадо» заявили, что пока не ожидают дефицита.
- По данным «М.Видео—Эльдорадо», в 2019 году объем российского рынка смартфонов составил 495 млрд рублей, причем каждый третий проданный смартфон был китайским.
- Опрошенные Ъ эксперты полагают, что небольшая задержка поставок не повредит рынку, однако если она продлится дольше месяца, станут заметны негативные последствия. Так, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует рост цен на смартфоны на 10-15% к концу февраля.
- По состоянию на 30 января число жертв коронавируса достигло 213 человек, говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения Китая. При этом заболели уже 9692 человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вируса международной чрезвычайной ситуацией.
Фото: Bodnar Taras / Shutterstock
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