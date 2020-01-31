Китайские производители смартфонов и Apple, чье производство тоже находится в Китае, отложили поставки в Россиию из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Apple, Xiaomi и Huawei отложили поставки смартфонов в Россию из-за коронавируса — Ъ