Компания PickPoint выкупила все постаматы Qiwi

Qiwi продала свою сеть постаматов Qiwi Box логистическому оператору PickPoint, вместе с которым раньше развивала постаматы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обе компании.

Раньше Qiwi и PickPoint сотрудничали по агентской модели. Qiwi управляла технологической платформой для постаматов, а PickPoint доставляла заказы из интернет-магазинов в терминалы.

Теперь все 2300 постаматов Qiwi перейдут в собственность PickPoint. По условиям сделки Qiwi продолжит управлять IT-платформой постаматов, за что PickPoint будет платить комиссию.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Партнер Data Insight Федор Вирин подсчитал, что если один постамат стоит 200-300 тысяч рублей, то сделку можно оценить примерно в 500 млн рублей.

В результате сделки сеть постаматов PickPoint вырастет почти вдвое — до 5050 терминалов. Сейчас у компании, по собственным данным, 2750 постаматов.

По данным Data Insight, PickPoint — второй крупнейший оператор постаматов в России после Ozon, у которой сейчас 4500 терминалов (по данным самой компании, их больше — 6800).

PickPoint ожидает, что в следуюем году трафик через ее постаматы вырастет в 2-2,5 раза, в том числе благодаря сделке с Qiwi.

В Qiwi объяснили продажу постаматов тем, что логистика — непрофильный бизнес для компании. При этом компания видит потенциал роста на рынке постаматов. В мае 2019 года аналитики Qiwi прогнозировали, что к 2023 году в России будет 23 тысячи постаматов, а объемы доставки через них вырастут на 12%.

В частности, рост рынку обеспечит X5 Retail Group, которая планирует установить постаматы во всех магазинах своих сетей.

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