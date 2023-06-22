Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров — «РИА Новости»

Минцифры рассматривает возможность отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров, которые показывают фильмы западных компаний, не представленные официально в России.
«Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях», — сообщил «РИА Новости» источник в отрасли.
Среди условий для отмены:
- фильм не представлен легально в российских онлайн-сервисах,
- не находится в прокате в кинотеатрах,
- не содержит экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ.
После начала спецоперации России на Украине часть западных кинокомпаний и стриминговых сервисов приостановили прокат своих проектов в России. В их числе — Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix.
Число пиратских киноатров выросло в России осенью 2021 года. На их увеличение повлиял локдаун и QR-коды для посещения кинотеатров в некоторых регионах.
Фото на обложке: Unsplash
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