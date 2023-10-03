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Напитки Alpro бывшей Danone поступят на прилавки под новым названием Planto

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Health&Nutrition (бывшая Danone) продолжает менять названия наиболее узнаваемых на рынке продуктов. Вслед за переименованием Actimel в Actimuno компания меняет этикетку напитка на растительной основе Alpro, он будет называться Planto. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Напитки Alpro бывшей Danone поступят на прилавки под новым названием Planto

Как пояснили в пресс-службе, продукт сохранит привычный вкус и состав, не изменится и технология изготовления.

Ассортиментная линейка бренда Planto останется прежней, это две основные линейки и две линейки профессиональных напитков Barista и Aroma.

В компании ожидают, что смена названия не отразится на отношении покупателей. В H&N ссылаются на исследование, согласно которому 9 из 10 потребителей и профессиональных бариста готовы продолжить взаимодействие с продуктом и советовать его друзьям и после смены названия.

Локализация бренда началась еще в 2021 году с запуском первых напитков на растительной основе на производстве в Краснодарском крае в Лабинске.

Компания Danone объявила о приостановке инвестиционных проектов в России в марте 2022 года, почти сразу после ввода ВС РФ на территорию Украины.  

В июле 2023 года в соответствии с указом Владимира Путина иностранные доли Danone и «Балтики» (Carlsberg) были переданы во временное управление Росимуществу. После этого главой «Данон Россия» назначили министра сельского хозяйства Чеченской Республики Якуба Закриева. 

Фото на обложке: Madeleine R / Shutterstock

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