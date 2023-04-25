Платежный сервис Platim раздал пяти сотрудникам опционы на 10 млн рублей

Сервис приема российских и зарубежных платежей Platim раздал пяти сотрудникам опционы на общую сумму 10 млн рублей, сообщил на своей странице в Facebook* основатель Platim Леонид Румянцев. Предприниматель также упомянул о планах по выводу компании на биржу.

«Мы вместе с нашим первым инвестором Александром Прокофьевым (основатель KudaGo — прим. ред.) выделили часть своих акций в виде первой партии опционов некоторым членам команды. Опционы получили 5 человек — руководитель продаж, бэкенд-разработчик, дизайнер, PR-менеджер и HRD», — сообщил Румянцев, добавив, что было выделено опционов «на 10 млн рублей».

Он уточнил, что опционы дают право на получение части прибыли компании до тех пор, пока команда работает в Platim, и будут сконвертированы в полноценные акции перед выходом на биржу.

Представитель Platim в ответ на запрос RB.RU уточнил, что дизайнер Елена Гаврилова, руководитель продаж Андрей Самонов и бэкэнд-специалист Андрей Бородулин получили по 1% в ООО «Платим», PR-специалист Алиса Беркана и HRD Анна Каменская получили по 0,5%.

В результате сделки доля Леонида Румянцева уменьшится на 3%, Александра Прокофьева — на 1%. Согласно данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 13 апреля 2023 года Румянцев владеет 48,55% в «Платим», Прокофьев — 15,91%.

Platim был основан в апреле 2021 года и запускался как сервис массовых выплат самозанятым. В 2022 году Platim сменил бизнес-модель и начал разрабатывать свои финтех-решения. Сейчас это сервис приема российских и зарубежных платежей с собственным маркетплейсом для продвижения и продажи товаров.

В начале 2023 года гендиректором сервиса стала управляющий директор банка «Бланк» Елена Кулигина. До этого она инвестировала в компанию в раунде на 23,4 млн рублей.

Инвесторами компании также являются основатель KudaGo Александр Прокофьев (по данным RB.RU, совокупно вложил 6,8 млн рублей) и предприниматель Антон Михайлов (вложил 15 млн рублей в апреле 2023 года).

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