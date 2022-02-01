Playrix братьев Бухманов купила долю в издателе игр AppQuantum

В рамках сотрудничества компании будут обмениваться знаниями в области маркетинга, продюсирования и аналитики мобильных игр, сообщил Forbes.

Сооснователь Playrix Дмитрий Бухман назвал AppQuantum «одним из сильнейших» издателей мобильных игр в мире с «уникальной» экспертизой в проектах, которые сочетают в себе внутриигровые покупки и рекламную монетизацию.

AppQuantum основана в 2017 году. Штат сотрудников насчитывает более 100 человек. Издатель выпустил 15 игр, наиболее известные среди них Gold & Goblins, Dragon Champions и Idle Evil Clicker. С 2021 года компания оказывает услуги по со-разработке игр. По информации Sensor Tower, за четвертый квартал 2021 года приложения AppQuantum скачали более 18,8 млн раз.

Playrix основали в 2004 году братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды. В 2019 году Playrix купила сербского разработчика Eipix Entertainment. В 2020 году компания купила армянскую игровую студию Plexonic. В феврале 2021 году Playrix вошла в топ-3 мирового рейтинга издателей игр, потеснив с третьей строчки американскую Activision Blizzard.

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