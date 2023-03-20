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Россияне вынуждены ждать ремонта PlayStation два месяца и более

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россиянам приходится ждать ремонта консолей PlayStation по несколько месяцев. Среди причин — усложнившаяся логистика и наличие нескольких вариантов девайса, не отличающихся только внешне.

Россияне вынуждены ждать ремонта PlayStation два месяца и более

Сроки починки зависят от наличия запчастей. Если нет деталей, то время поставок не определено, а значит клиенты могут ждать от двух месяцев и более, сообщили «Известиям» в ИРП (единственный в РФ АСЦ PlayStation).

По словам главреда портала Ferra.ru Евгения Харитонова, компания Sony с 2020 года несколько раз меняла компоновку деталей в гаджете и проводила «работу над ошибками». Поэтому внутри девайсы могут отличаться в зависимости от года выпуска, деталями и системой охлаждения. 

Юристы добавили, что срок устранения недостатков не должен превышать полтора месяца. Неавторизованные сервисы готовы выполнить ремонт прямо в день обращения, но их возможности сильно отличаются от тех, которые есть у АСЦ.

  • 10 марта 2022 года Sony из-за военной спецоперации России на Украине приняла решение приостановить свою деятельность на территории страны. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PS Store, где можно купить и обновить игры для консолей.
  • В конце мая россияне подали коллективный иск к владельцу Sony PlayStation из-за отключения сервисов. 
  • Прошлым летом Sony Corp. пересмотрела свои рекомендации по розничным ценам на игровые консоли PlayStation 5 на нескольких ключевых международных рынках из-за высокой инфляции.

Фото на обложке: Unsplash

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