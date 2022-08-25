Sony повысила цены на PlayStation 5 в ряде стран на фоне высокой инфляции

Sony Corp. пересмотрела свои рекомендации по розничным ценам на игровые консоли PlayStation 5 на нескольких ключевых международных рынках из-за высокой инфляции.

«Ситуация в мировой экономике — это проблема, с которой, без сомнения, столкнулись многие из вас. Мы отмечаем высокие темпы инфляции по всему миру, а также негативное влияние валютных трендов, которые затрагивают потребителей и создают давление во многих отраслях», — говорится в сообщении компании.

В Европе цены увеличатся на €50 евро — до €549,99 за консоль с дисководом и до €449,99 — без дисковода.

В Великобритании повышение будет на 30 фунтов ($35), в Австралии — на 50 австралийских долларов ($35), в Китае — на 400 юаней ($58). Цены изменятся в ближайшее время.

В Японии приставка станет дороже на 5 тыс. иен ($37) с 15 сентября. Цены останутся прежними только в США.

В апреле-июне продажи игр и приставок Sony сократились на 2% в годовом выражении, а операционная прибыль подразделения упала на 37%.

Ситуация с приставками Sony в России

10 марта Sony из-за военной спецоперации России на Украине приняла решение приостановить свою деятельность на территории страны. Ограничения коснулись импорта приставок PlayStation и работы магазина PS Store, где можно купить и обновить игры для консолей.

В конце мая россияне подали коллективный иск к владельцу Sony PlayStation из-за отключения сервисов.

На момент выхода материала купить PlayStation 5 на «Яндекс.Маркете» можно было за 57,6 тыс. рублей и выше.

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