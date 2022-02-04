Половина россиян регулярно сталкиваются с некомпетентностью сотрудников техподдержки — исследование

Больше половины россиян хотя бы раз натыкались на грубость в общении с сотрудником технической поддержки. Согласно исследованию, с тем, что оператор не может решить их проблему, регулярно сталкиваются около половины тех, кто в техподдержку обращается.

Результатами исследования об отношении россиян к компетенциям служб технической поддержки различных компаний с RB поделились в ML-платформе Lia.Chat. В опросе участвовали более 1,2 тыс. человек.

43,7% респондентов сказали, что сотрудники техподдержки не решают их проблемы, и это происходит регулярно. Более половины опрошенных не меньше одного раза слышали в ответ на свою просьбу грубость со стороны оператора.

«Грамотно выстроенная и эффективная служба поддержки больше не приятная опция, за которую можно поставить плюсик сервису, а необходимость, без которой удержать лояльность клиента в ближайшие год-два будет невозможно», – подчеркнул сооснователь и коммерческий директор платформы Lia.Chat Андрей Надворный.

Факторы, которые больше всего раздражают россиян в общении с техподдержкой:

причину проблемы выясняли слишком долго (36,6%);

перевод на других сотрудников (29,2%);

менеджер не ответил (22,7%);

общение «по бумажке» без попытки вникнуть в суть проблемы (16,3%).

Сферы, в которых у россиян чаще других возникали проблемы в общении со специалистами техподдержки, стали заказ еды и продуктов, мобильный банкинг, маркетплейсы и агрегаторы такси.

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