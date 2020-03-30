Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты с 1 апреля

Крупнейший российский лоукостер «Победа» решил приостановить все полеты — за рубеж и по России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в «Аэрофлоте» («Победа» входит в группу «Аэрофлот»). Это подтвердил партнер перевозчика, а позже — и пресс-служба «Победы».

Выполнение регулярных рейсов приостанавливается по всем направлениям с 1 апреля. Приостановка продлится до 31 мая.

На сайте «Победы» сейчас уже нельзя купить авиабилеты.

Такое решение было принято в связи с постановлением российского правительства о запрете с 27 марта всех полетов за рубеж (за исключением вывоза российских граждан из-за границы) по причине угрозы распространения коронавируса, следует из сообщения авиакомпании.

«Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа».

Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете. Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений.

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