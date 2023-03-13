«Почта России» запустила доставку из маркетплейса «Белпочты»

«Почта России» заключила логистическое партнерство с маркетплейсом «Белпочты», сообщили в пресс-службе российской госкомпании. Доставка составляет около 10 дней.

В онлайн-магазине белорусского почтового оператора представлен текстиль, одежда, косметика и бытовая химия и другие товары. На платформе доступна оплата картами системы «Мир».

«Почта России» сотрудничает с «Белпочтой» на протяжении многих лет. Партнерство с маркетплейсом позволит увеличить объем отправлений на 10-20%, отметили в российской госкомпании. Там также добавили, что сейчас идет работа над другими совместными проектами, которые повысят товарооборот.

Для россиян доступны 38 тыс. отделений по стране, где можно получить посылку из белорусского маркетплейса. Также есть возможность оформить доставку до двери.

В конце прошлого года «Почта России» расширила сотрудничество с малым и средним бизнесом. Теперь принимать посылки в доставку могут розничные магазины и ПВЗ других маркетплейсов, если они расположены дальше 500 метров от ближайшего отделения «Почты России». В январе у госкомпании сменился генеральный директор.

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