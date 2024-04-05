«Почта России» запустит программу Bug Bounty

«Почта России» скоро объявит тендер на тестирование IT-систем в рамках трехлетней программы Bug Bounty. Тестировать планируется важные для работы оператора системы.

Компания предполагает, что будет один поставщик платформы, на которую смогут привлечь уже всех участников ИБ-рынка, сообщил «Коммерсанту» замгендиректора компании по IT и развитию цифровых сервисов Дмитрий Ильин.

Результататы станут критерием для уточнения защищенности и выработки дополнительных мер. Суммы вознаграждения не Ильин не раскрыл.

Специалисты по кибербезопасности считают идею актуальной, но подчеркивают, что для ее реализации придется четко определить регламенты и правила во избежание «разногласий с "белыми хакерами"».

В июле 2022 года сообщалось об утечке данных клиентов почтового оператора. В компании тогда подтвердили «слив», но заверили, что ничто не угрожает безопасности и репутации клиентов.

Новый фрагмент базы данных «Почты России» слили в сеть в начале 2023 года. В самой «Почте России» тогда пояснили, что новых утечек не было и это данные из старой базы.

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