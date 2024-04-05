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«Почта России» запустит программу Bug Bounty

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Почта России» скоро объявит тендер на тестирование IT-систем в рамках трехлетней программы Bug Bounty. Тестировать планируется важные для работы оператора системы.

«Почта России» запустит программу Bug Bounty

Компания предполагает, что будет один поставщик платформы, на которую смогут привлечь уже всех участников ИБ-рынка, сообщил «Коммерсанту» замгендиректора компании по IT и развитию цифровых сервисов Дмитрий Ильин.

Результататы станут критерием для уточнения защищенности и выработки дополнительных мер. Суммы вознаграждения не Ильин не раскрыл.

 Специалисты по кибербезопасности считают идею актуальной, но подчеркивают, что для ее реализации придется четко определить регламенты и правила во избежание «разногласий с "белыми хакерами"».

  • В июле 2022 года сообщалось об утечке данных клиентов почтового оператора. В компании тогда подтвердили «слив», но заверили, что ничто не угрожает безопасности и репутации клиентов.
  • Новый фрагмент базы данных «Почты России» слили в сеть в начале 2023 года. В самой «Почте России» тогда пояснили, что новых утечек не было и это данные из старой базы.

Фото на обложке: Ireshetnikov54 / Shutterstock

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