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Данные клиентов «Почты России» попали в сеть

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Персональные данные отправителей и получателей «Почты России» попали в сеть. Роскомнадзор потребовал оператора объяснить утечку. В компании подтвердили «слив», но заверили, что ничто не угрожает безопасности и репутации клиентов.

Данные клиентов «Почты России» попали в сеть

Утечка персональных данных клиентов компании произошла в результате хакерской атаки, сообщили РБК в пресс-службе «Почты России».

ФИО, телефоны, города, индексы, вес посылки отправителей и получателей попали в сеть через «скомпрометированный аккаунт». Банковские данные клиентов в безопасности.

Служба безопасности оператора, по данным ТАСС, уже заблокировала доступ к данным через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.

Сейчас штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 тыс. до 100 тыс рублей, при повторном правонарушении – до 500 тыс. рублей. Например, в 2021 году компания Oriflame заплатила 30 тыс. рублей штрафа за утечку данных 1,3 млн клиентов, а «Яндекс.Еду» в этом году оштрафовали на 60 тыс. рублей.

Минцифры в мае согласовало законопроект о штрафах для бизнеса за утечку персональных данных клиентов. Документ предусматривает введение оборотных штрафов в 1% в случае утечки и в 3% в случае, если компания скрыла инцидент.

Познее ведомство согласилось снизить размер штрафа за утечку ниже 1% от оборота, но этот вопрос еще будет обсуждаться. 

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Фото на обложке: ID1974 / Shutterstock

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