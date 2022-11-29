«Почта России» запустила доставку из Asos и других европейских маркетплейсов

«Почта России» запустила доставку из Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, сайтов Zara, H&M, Nike и других европейских маркетплейсов. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Почта Global». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

В личном кабинете нужно будет добавить ссылки на товары и оплатить счет, сделать это можно и с картами российских банков. Заказ в этом случае оформит сотрудник «Почты Global». Также можно сделать заказ самостоятельно, оплатив зарубежной картой и указав адресом доставки европейский склад.



Заказы поступают на склад в Берлине, затем их отправляют в Россию. Время доставки — от 14 дней, стоимость — 10% от суммы заказа или минимум $7. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Возврат товаров можно оформить только до их отправки в Россию.

Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping в мае 2022 года. В августе база данных пользователей платформы оказалась в открытом доступе.

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