CDEK.Shopping начнет возить товары IKEA из Турции

Платформа CDEK.Shopping предложила россиянам заказывать оригинальные товары IKEA с доставкой из Турции. Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас на сайте представлено около 500 товарных наименований IKEA — текстиль для дома, посуда и малогабаритная мебель. В будущем компания планирует доставлять из-за рубежа детскую мебель, игрушки, товары для хранения и крупногабаритную мебель, в том числе диваны.

По данным платформы, товары из IKEA входят в топ-3 поисковых запросов на CDEK.Shopping.

Сейчас площадка «прорабатывает логистические решения, которые позволят доставлять в Россию крупногабаритные товары, например, диваны». Пока при доставке существует ограничение по габаритам: длина упаковки не должна превышать 170 см по одной стороне.

Оплатить заказ товаров IKEA из-за рубежа можно российской банковской картой. Цены на сайте указаны с учетом доставки. Срок доставки составит от 30 дней.

CDEK.Shopping — платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 года.

4 марта IKEA приостановила работу своих магазинов в России на фоне спецоперации на Украине и из-за логистических проблем. В середине июня компания сообщила, что ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает штат сотрудников и распродает остатки товаров.

16 августа компания запустила процесс ликвидации юрлица «Икеа Дом» — оно управляет розничной сетью в России.

В конце августа IKEA отказалась от планов продавать российский бизнес и заявила о возобновлении работы в течение двух лет.

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