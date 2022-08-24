Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

IKEA отказалась от планов продавать российский бизнес и планирует открыть магазины

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

IKEA отказалась от планов продавать российский бизнес и заявила о возобновлении работы в течение двух лет. Пока ритейлер не вернулся на рынок, магазины и склады будут закрытыми, пишет «Коммерсант».

IKEA отказалась от планов продавать российский бизнес и планирует открыть магазины

IKEA планирует открыть магазины в течение двух лет и не будет продавать свой бизнес в России. Порядка 700 сотрудников ритейлера продолжат работу, но все магазины и склады будут закрыты до тех пор, пока IKEA не вернется на российский рынок.

Если заводы IKEA будут проданы, то компания оставляет за собой право производить там товары по договорным ценам.

О невозможности возобновить продажи в России IKEA сообщила с заявлением о продаже всех четырех своих фабрик. В августе ритейлер приступил к ликвидации своей российской «дочки».

Фото на обложке: Fishman64 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
  2. 2 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
  3. 3 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
  4. 4 «АвтоВАЗ» снова начал оснащать автомобили подушками безопасности
  5. 5 «Лаборатория Касперского» попросила уволиться пожелавших покинуть Россию сотрудников — СМИ
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2022

Speed Dating #Web3

31 августа 2022

«Московский акселератор»

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Algimed Techno Invest

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ