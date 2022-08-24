IKEA отказалась от планов продавать российский бизнес и планирует открыть магазины

IKEA отказалась от планов продавать российский бизнес и заявила о возобновлении работы в течение двух лет. Пока ритейлер не вернулся на рынок, магазины и склады будут закрытыми, пишет «Коммерсант».

IKEA планирует открыть магазины в течение двух лет и не будет продавать свой бизнес в России. Порядка 700 сотрудников ритейлера продолжат работу, но все магазины и склады будут закрыты до тех пор, пока IKEA не вернется на российский рынок.

Если заводы IKEA будут проданы, то компания оставляет за собой право производить там товары по договорным ценам.

О невозможности возобновить продажи в России IKEA сообщила с заявлением о продаже всех четырех своих фабрик. В августе ритейлер приступил к ликвидации своей российской «дочки».

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