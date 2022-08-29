Сервис экспресс-доставки СДЭК подтвердил утечку базы данных клиентов. В открытом доступе оказалась база данных пользователей платформы для заказов за рубежом «CDEK.Shopping» и маркетплейса «СДЭК.Маркет».

В базе содержится порядка 120 тыс. строк (почти 20 тыс. «CDEK.Shopping» и 100 тыс. «СДЭК.Маркет») с ФИО и телефонами, сообщил 29 августа Telegram-канал «Утечки информации».

«Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет". Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов. Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», — сообщили RB.RU в пресс-службе CDEK.Shopping.

Это не первая утечка СДЭК в этом году. 13 июля стало известно, что у оператора экспресс-доставки произошла утечка, которая могла затронуть 25 млн пользователей и 30 тыс. контрагентов компании.

В июне клиенты СДЭК подали к компании коллективный иск на 2,2 млн рублей за утечку данных. Персональная информация о пользователях появилась в конце февраля, тогда в компании это объяснили масштабной хакерской атакой.

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