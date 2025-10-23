Прибыль Tesla Илона Маска в III квартале упала на 40%

Tesla представила отчёт за третий квартал 2025 года: при рекордных продажах электромобилей прибыль компании сократилась на 40% по сравнению с прошлым годом. Инвесторов насторожили растущие тарифные издержки и осторожная стратегия по внедрению беспилотных сервисов. Тем временем Илон Маск обещает, что уже к концу года Tesla начнёт использовать роботакси без водителей-испытателей.

Падение прибыли при росте выручки

Выручка Tesla в третьем квартале составила $28,01 млрд, превысив прогноз Bloomberg в $26,27 млрд и показав рост на 12% год к году. Однако операционная прибыль снизилась на 40% по сравнению с годом ранее — до $1,624 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $0,50 при ожиданиях $0,54. EBITDA достигла $4,23 млрд — выше прогноза в $3,78 млрд, но маржинальность бизнеса всё равно снизилась из-за уменьшения доходов от продажи регуляторных кредитов.

По мнению аналитиков Piper Sandler, «рекордные поставки и свободный денежный поток не привели к ожидаемому росту прибыли» из-за тарифных издержек и налоговой нагрузки. На фоне отчёта акции Tesla упали более чем на 5%, до $423 за бумагу. При этом компания сообщила о 497 099 поставленных автомобилях — это превысило прошлогодний показатель в 462 890 и стало новым рекордом за квартал.

Тарифное давление и внешние риски

Тарифный удар по Tesla во втором полугодии усилился: по словам представителей компании, совокупные потери от пошлин на импорт составили $400 млн против $300 млн во втором квартале. Сохраняющаяся ставка в 25% на импорт автомобилей и комплектующих снижает рентабельность, особенно после окончания федеральных налоговых льгот на электромобили 30 сентября.

Аналитики связывают ухудшение финансовых показателей с общей торговой политикой США. Несмотря на рост индексов S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,59%), производители автомобилей остаются под давлением тарифов и структурных реформ. Сам Маск подчеркнул, что «в условиях неопределённости Tesla делает ставку на технологическое лидерство, а не на ценовые манёвры».

Роботакси — главный приоритет Tesla

Летом Tesla запустила тестирование собственного сервиса роботакси в Остине (Техас), позже расширив его на район Сан-Франциско. Пока автомобили работают с водителями-испытателями, но Маск заявил, что уже к концу года в крупных районах Остина к концу года не будет ни одного машины с водителем». Он подчеркнул, что компания «проявляет крайнюю осторожность» и будет поэтапно выводить беспилотные автомобили на улицы.

Tesla планирует запустить тестирование в 8–10 мегаполисах, включая Неваду, Аризону и Флориду. Аналитик Blair Investments Джед Дорсхаймер отметил, что Tesla «чрезвычайно осознаёт чувствительность темы и регуляторные риски», поэтому действует максимально аккуратно. Маск же называет реальный искусственный интеллект «ключевым активом Tesla», который способен «открыть практически бесконечный рынок».

Контекст

Несмотря на снижение прибыли, Tesla остаётся лидером на рынке электромобилей и энергохранилищ. В третьем квартале компания установила рекорд по развернутым системам хранения энергии — 12,5 ГВт·ч, что почти вдвое выше показателя годом ранее. По оценке TechCrunch, именно развитие беспилотных технологий и собственных ИИ-систем определит следующую фазу роста Tesla, если компания успешно преодолеет регуляторные барьеры.

Аналитики называют период после 2025 года «новой гонкой автономности»: Google, Apple и китайские автопроизводители также готовят собственные роботакси. Успех Tesla, по словам экспертов, зависит от того, сможет ли компания доказать надёжность технологии и вернуть доверие инвесторов, чувствительных к каждому заявлению Илона Маска.

Фото: Karol Serewis / SOPA Images / LightRocket / Getty Images