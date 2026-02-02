40% россиян недовольны зарплатой на работе

Почти половина россиян недовольны уровнем своей зарплаты, а более трети постоянно испытывают стресс, показало совместное исследование сервиса для ментального здоровья и благополучия «Просебя» и Фонда «Общественное мнение». При этом больше 80% нравится их должность и рабочее место. Главное, чем довольны сотрудники, — рабочий коллектив.

Большинство сотрудников устраивают рабочее место и должность

Среди факторов, которыми россияне больше всего довольны на работе, лидируют отношения в коллективе — этот вариант выбрали 96% респондентов. Рабочее место устраивает 89% опрошенных, а своей должностью довольны 88%.

Среди негативных факторов россияне выделяют уровень дохода. Почти каждый второй участник опроса (41%) считает, что получает слишком низкую зарплату. В топ-3 причин недовольства также вошли неэффективная организация рабочих процессов (35%) и отсутствие возможностей для профессионального развития (27%).

Усталость — «новая норма» работников

По данным исследования, 57% россиян сталкивались со стрессовыми ситуациями в течение последнего месяца. Более трети — 35% — отметили, что испытывают стресс на постоянной основе.

Наиболее распространённым неблагоприятным состоянием стала измотанность: каждый четвёртый респондент заявил, что часто или постоянно чувствует упадок сил. В число наиболее часто встречающихся состояний также вошли раздражительность (25%), невозможность расслабиться (24%), апатия и тревожность (по 23%).

«Усталость команд сегодня — не исключение, а новая норма. Данные показывают, что стресс и измотанность становятся фоновым состоянием для значительной части сотрудников», — заявила генеральный директор сервиса «Просебя» Ксения Винцюнене.

По её словам, что проблема заключается не в личной устойчивости сотрудников, а в том, как компании организуют работу и поддержку людей.

Две трети россиян строят долгосрочные планы

Несмотря на претензии к условиям труда, общее ощущение устойчивости у респондентов сохраняется. Согласно исследованию, 83% россиян считают, что держат свою жизнь под контролем.

Ещё 67% заявили, что намерены реализовать долгосрочные планы независимо от внешних обстоятельств.

Главные причины тревог в личной жизни — деньги и здоровье

Вне работы россияне чаще всего недовольны своим финансовым положением — этот фактор отметили 35% опрошенных. На втором месте — состояние здоровья (28%), на третьем — экологическая ситуация в регионе проживания (26%).

При этом уровень удовлетворённости социальными связями остаётся высоким. Отношениями с друзьями довольны 93% респондентов, с близкими родственниками — 90%. Лишь каждый пятый участник опроса сообщил, что ему не нравятся текущие жилищные условия.