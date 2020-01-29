Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В Подмосковье откроют горячую линию для бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

С 1 февраля в Подмосковье заработает горячая линия для предпринимателей, позвонив на которую руководители компаний смогут получить ответы на интересующие вопросы. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

В Подмосковье откроют горячую линию для бизнеса

«Мы решили сделать единый вход для всех бизнесменов, у которых есть проблемы, жалобы, предложения. Или просто ты хочешь открыть новое дело, ищешь участок земли, или необходимо получить дополнительные комментарии по каким-либо вопросам <…>», — сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Предприниматели смогут получить поддержку по короткому номеру 0150. Линия будет работать с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в нерабочее время вопросы можно будет направить на почту [email protected].

В феврале прошлого года следственный комитет открыл телефонную линию, предназначенную для приема сообщений о давлении на бизнес.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ