В Подмосковье откроют горячую линию для бизнеса

С 1 февраля в Подмосковье заработает горячая линия для предпринимателей, позвонив на которую руководители компаний смогут получить ответы на интересующие вопросы. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

«Мы решили сделать единый вход для всех бизнесменов, у которых есть проблемы, жалобы, предложения. Или просто ты хочешь открыть новое дело, ищешь участок земли, или необходимо получить дополнительные комментарии по каким-либо вопросам <…>», — сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Предприниматели смогут получить поддержку по короткому номеру 0150. Линия будет работать с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в нерабочее время вопросы можно будет направить на почту [email protected].

В феврале прошлого года следственный комитет открыл телефонную линию, предназначенную для приема сообщений о давлении на бизнес.

Фото: Unsplash