Большинство предпринимателей брали льготный кредит под 2% на развитие бизнеса — опрос

Более половины предпринимателей (52%) рассказали, что основная цель, на которую они брали льготный кредит под 2% или задумывались о нем, — это вложение денег в развитие бизнеса. Об этом сообщается в исследовании IFORS Research, подготовленном по просьбе RB.ru.

Еще 32% назвали основной целью такого кредита погашение задолженностей перед контрагентами, 31% — выплату заработной платы сотрудникам (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

Также предприниматели обозначили топ причин, по которым не стали брать льготный кредит:

страх неизвестности, форс-мажорной ситуации — 48%;

страх банкротства, закрытия компании — 24%;

нет доверия банкам — 23%;

нет доверия государственным мерам поддержки — 21%.

О том, что для поддержки бизнесу в период пандемии коронавируса государство предоставляло льготные кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых, знали 49% опрошенных. Еще 51% предпринимателей «что-то слышали» об этом.

Опрос IFORS Research проведен в мае 2021 года. В исследовании приняли участие 1000 предпринимателей крупных, средних и малых коммерческих компаний и социально ориентированные НКО различных отраслей, ведущих свою деятельность в России и имеющих право на получение льготных кредитов на возобновление деятельности под 2%.

Ранее также сообщалось о том, что каждая четвертая российская компания из тех, кто брал льготный кредит под 2% на сохранение занятости, получила требование от банка вернуть полную сумму кредита.

О программе льготного кредитования

Госпрограмма кредитования предприятий на возобновление деятельности «ФОТ 2.0» (со ставкой 2%) была запущена 1 июня 2020 года для поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.

Предприятия, сохранившие до 1 апреля 2021 года более 90% рабочих мест, могут претендовать на полное списание задолженности. Тем, кто сохранил 80% рабочих мест, списывают половину займа. Если сохранить штат не получится, деньги придется отдавать, а проценты начислят не по льготной ставке, а по обычной.

На смену программе «ФОТ 2.0» в марте этого года пришла новая программа льготного кредитования МСП для выплаты зарплат сотрудникам — «ФОТ 3.0» (со ставкой 3%). Бизнес может оформить кредиты с 9 марта по 1 июля 2021 года на 12 месяцев, при этом заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест.

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Фото: Unsplash