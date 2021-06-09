Большинство предпринимателей брали льготный кредит под 2% на развитие бизнеса — опрос

Более половины предпринимателей (52%) рассказали, что основная цель, на которую они брали льготный кредит под 2% или задумывались о нем, — это вложение денег в развитие бизнеса. Об этом сообщается в исследовании IFORS Research, подготовленном по просьбе RB.ru.
Еще 32% назвали основной целью такого кредита погашение задолженностей перед контрагентами, 31% — выплату заработной платы сотрудникам (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).
Также предприниматели обозначили топ причин, по которым не стали брать льготный кредит:
- страх неизвестности, форс-мажорной ситуации — 48%;
- страх банкротства, закрытия компании — 24%;
- нет доверия банкам — 23%;
- нет доверия государственным мерам поддержки — 21%.
О том, что для поддержки бизнесу в период пандемии коронавируса государство предоставляло льготные кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых, знали 49% опрошенных. Еще 51% предпринимателей «что-то слышали» об этом.
Опрос IFORS Research проведен в мае 2021 года. В исследовании приняли участие 1000 предпринимателей крупных, средних и малых коммерческих компаний и социально ориентированные НКО различных отраслей, ведущих свою деятельность в России и имеющих право на получение льготных кредитов на возобновление деятельности под 2%.
Ранее также сообщалось о том, что каждая четвертая российская компания из тех, кто брал льготный кредит под 2% на сохранение занятости, получила требование от банка вернуть полную сумму кредита.
О программе льготного кредитования
Госпрограмма кредитования предприятий на возобновление деятельности «ФОТ 2.0» (со ставкой 2%) была запущена 1 июня 2020 года для поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.
Предприятия, сохранившие до 1 апреля 2021 года более 90% рабочих мест, могут претендовать на полное списание задолженности. Тем, кто сохранил 80% рабочих мест, списывают половину займа. Если сохранить штат не получится, деньги придется отдавать, а проценты начислят не по льготной ставке, а по обычной.
На смену программе «ФОТ 2.0» в марте этого года пришла новая программа льготного кредитования МСП для выплаты зарплат сотрудникам — «ФОТ 3.0» (со ставкой 3%). Бизнес может оформить кредиты с 9 марта по 1 июля 2021 года на 12 месяцев, при этом заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест.
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Фото: Unsplash
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