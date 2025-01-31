«МТС Юрент» и полиция Сириуса запустили первый патруль на электросамокатах
«МТС Юрент» и полиция федеральной территории Сириус в Краснодарском крае запустили первый в России патруль на электросамокатах. Сотрудники МВД будут использовать их для обеспечения общественного порядка, сообщили RB.RU в пресс-службе кикшерингового сервиса.
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«В ближайшие месяцы полицейские протестируют, насколько использование данного вида транспорта может повысить эффективность работы сотрудников правоохранительных органов, особенно таких служб как ППС при патрулировании территории», — пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что электросамокаты позволят сотрудникам МВД быстрее перемещаться по улицам, особенно в условиях плотного трафика и узких переулков, где применение автомобилей может быть затруднительным. Перед использованием самокатов полицейские пройдут дополнительные тесты на знание ПДД и обучатся вождению таких устройств у инструкторов.
Патруль полиции на самокатах. Фото: пресс-служба «МТС Юрент»
«МТС Юрент» представил прототип самоката для полиции летом 2024 года. К концу февраля кикшеринговый оператор подведет итоги сотрудничества с МВД, и, если проект окажется эффективным, «будет масштабировать эту практику на другие города присутствия сервиса», добавили в компании.
В декабре «МТС Юрент» и «Видеофор-Юг», резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус», запустили систему автоматического выявления правонарушений пользователей электросамокатов с применением ИИ. Она распознает неспешивание на пешеходных переходах, движение по проезжей части, а также поездки на самокате вдвоем. Данные о времени и месте инцидента передаются оператору кикшеринга.
Фото на обложке: Semyon Prudiy / Shutterstock / FOTODOM
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