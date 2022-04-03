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Поправки об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций будут внесены в Госдуму 4 апреля

Новости
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

3 апреля глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас сообщил в своем Telegram-канале о завершении работы по внесению правок в Уголовный Кодекс о наказании за исполнение иностранных санкций на территории Российской Федерации.

Поправки будут внесены в понедельник, 4 апреля.

Поправки об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций будут внесены в Госдуму 4 апреля

О подготовке правок в УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций в России стало известно еще 14 марта.

По мнению секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, факт следования санкциям внутри страны является «предательством» и «свидетельством их поддержки», а также «пособничеством по ухуджению экономической ситуации». 

Напомним, что в марте 2022 года Президент России уже подписал закон, предусматривающий уголовную отвественность за призывы к к введению антироссийских санкций. За его нарушение грозит штраф до 500 000 тыс.руб. или ограничение свободы до трех лет.

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