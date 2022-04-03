3 апреля глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас сообщил в своем Telegram-канале о завершении работы по внесению правок в Уголовный Кодекс о наказании за исполнение иностранных санкций на территории Российской Федерации.



Поправки будут внесены в понедельник, 4 апреля.

Поправки об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций будут внесены в Госдуму 4 апреля