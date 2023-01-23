Аналитики назвали самые популярные ниши для бизнеса в 2023 году

С конца февраля 2022 года многие международные бренды ушли с российского рынка, другие приостановили деятельность. В связи с этим освободилось достаточное количество перспективных ниш для бизнеса. RB.RU попросил аналитиков назвать наиболее актуальные.

В 2023 году сохранится спрос на цифровизацию. Поэтому перспективным направлением для ведения бизнеса останется предоставление цифровых продуктов и сервисов.

Управляющий директор «Сбера» по работе со стартапами Наталья Магидей и основатель и CEO Лаборатории цифровых продуктов Geerafe Александр Морозов самой актуальной нишей посчитали AI (искусственный интеллект).

«Применение искусственного интеллекта позволяет увеличить эффективность процессов в среднем в 5–7 раз. Главный тренд в развитии искусственного интеллекта сейчас — это так называемые 3М: мультимодальность, мультизадачность и мультиязычность», — подчеркнула Наталья Магидей.

По словам Морозова, масштаб внедрения AI в повседневную жизнь россиянам только предстоит осознать. И здесь открываются большие возможности для бизнеса.

На втором месте у аналитиков — EdTech-направление. Александр Морозов прогнозирует однозначный рост отрасли в ближайшие годы как по объему рынка, так и по качеству самих сервисов. Он считает, что они станут более интерактивными, а также вырастет степень автоматизированности процессов внутри подобных сервисов.

Наталья Магидей отметила, что также растет спрос на иммерсионные технологии с применением AR/VR и решения для обучения детей.

На третьем месте по актуальности оказались две ниши: Морозов выбрал AgroTech, а Наталья Магидей — MarTech. Глава Geerafe объяснил это тем, что инновации продолжают проникать в сельское хозяйство. Потребители таких продуктов начинают понимать «необходимость внедрения новых технологий для повышения собственной эффективности».

На MarTech Наталья Магидей остановилась потому, что количество рекламных каналов и инструментов аналитики сократилось, поэтому требуются нестандартные решения, позволяющие увеличить эффективность тех, которые остаются в арсенале. Например, продолжает развиваться тренд на цифровую наружную рекламу, в том числе 3D, сервисы для анализа сетевой активности пользователей, решения для автоматизации для digital-маркетинга.

Аналитик «Сбера» назвала еще две ниши — технологии для метавселенных и Web3.0. Эти решения стали популярны относительно недавно и не имеют пока сильных игроков. «Корпорации заинтересованы в возможностях для еще более защищенного хранения данных и новых форматов удаленного взаимодействия пользователей, однако стартапов, которые могли бы предложить сильные разработки в этих областях, мало», — отметила Наталья Магидей.

Гендиректор компании «Корпоративные игры» Роман Горбань также считает IT-сферу наиболее актуальной, тем более, что государство заинтересовано в развитии отрасли, о чем говорят различные меры поддержки.

По его словам, не имеет значение, что именно бизнес планирует запускать в этой нише, так как актуальным будет и IT-агентство, и приложение, и HR в сфере IT.

«Важно не растягивать разработку цифрового продукта на долгий срок, а находить решения, которые актуальны здесь и сейчас. Например, сейчас востребованы приложения для контроля камер видеонаблюдения, а также проекты российских социальных сетей для замены заблокированных ресурсов», — сказал Роман Горбань.

В 2023 году успехом будут пользоваться те предприниматели, которые пересмотрят подход к организации бизнеса – смогут проявить мобильность и адаптивность, способность быстро принимать решения и перенаправлять ресурсы. Технологическим стартапам в этом смысле будет проще, как правило, это бизнес, где нет высоких операционных расходов, сложных цепочек поставок, большого штата и серьезной арендной платы, заключила Наталья Магидей.

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