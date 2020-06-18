Эксперты рассказали, какие фотографии в первую очередь показывает Instagram

Instagram в рекомендациях в первую очередь выдает подборку фотографий с максимально обнаженными людьми. Об этом говорится в совместной работе исследовательской компании AlgorithmWatch и Европейской сети журналистики данных.

Для исследования были выбраны 2,4 тысчи фотографий, опубликованных пользователями и брендами. Из них около 21% были с мужчинами с голым торсом или женщинами в бикини или нижнем белье.

Выяснилось, что фотографии с полураздетыми женщинами появлялись на 54% чаще, чем остальные фотографии, а с раздетыми мужчинами — на 28% чаще. Картинки с пейзажами или едой появлялись на 60% реже.

Facebook, которой принадлежит Instagram, прокомментировала исследование, сказав, что оно недостоверное по ряду параметров. В компании отметили, что ранжируют посты в соответствии с интересами пользователей.

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