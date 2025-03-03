Минпромторг заявил о готовности снизить пошлины на иностранные товары при снятии санкций

Минпромторг готов снизить пошлины на потребительские товары из недружественных стран в случае снятия санкций с российских экспортеров, сообщили в ведомстве «Известиям». Там подчеркнули, что решения будут приниматься индивидуально для каждой компании.

«Мы, безусловно, должны исходить из того, чтобы создать дополнительные преференции для тех отечественных компаний, которые на фоне ухода отдельных брендов смогли быстро наладить производство и обеспечить наш ритейл необходимой продукцией», — заявили в Минпромторге.

Другая позиция. В Госдуме при этом предложили альтернативный подход — резко повысить импортные пошлины на продукцию ушедших из России брендов, если они решат вернутся обратно. Зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев считает, что тарифы нужно увеличить с минимального показателя в 5–10% до 30–50%, например, для товаров легкой промышленности, газированных напитков, кондитерских изделий и некоторых сельхозпродуктов.

«Известия» напомнили, что сейчас в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действуют повышенные пошлины на товары из недружественных для России стран. Например, с конца 2022 года введены 35-процентные сборы на косметику и бытовую химию. В Минпромторге отметили, что эти меры оказались эффективными для поддержки российских производителей.

Сообщения о возможном возврате в Россию иностранного бизнеса начали появляться на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном 18 февраля. СМИ писали, что вернуться обратно в страну могут, в частности, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие бренды), Uniqlo, H&M и The Coca-Cola Company.

21 февраля на потенциальный возврат иностранного бизнеса отреагировал Владимир Путин. Он отметил, что к его возвращению нужно отнестись внимательно, чтобы «не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции».

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