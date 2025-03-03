Минпромторг заявил о готовности снизить пошлины на иностранные товары при снятии санкций
Минпромторг готов снизить пошлины на потребительские товары из недружественных стран в случае снятия санкций с российских экспортеров, сообщили в ведомстве «Известиям». Там подчеркнули, что решения будут приниматься индивидуально для каждой компании.
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«Мы, безусловно, должны исходить из того, чтобы создать дополнительные преференции для тех отечественных компаний, которые на фоне ухода отдельных брендов смогли быстро наладить производство и обеспечить наш ритейл необходимой продукцией», — заявили в Минпромторге.
Другая позиция. В Госдуме при этом предложили альтернативный подход — резко повысить импортные пошлины на продукцию ушедших из России брендов, если они решат вернутся обратно. Зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев считает, что тарифы нужно увеличить с минимального показателя в 5–10% до 30–50%, например, для товаров легкой промышленности, газированных напитков, кондитерских изделий и некоторых сельхозпродуктов.
«Известия» напомнили, что сейчас в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действуют повышенные пошлины на товары из недружественных для России стран. Например, с конца 2022 года введены 35-процентные сборы на косметику и бытовую химию. В Минпромторге отметили, что эти меры оказались эффективными для поддержки российских производителей.
- Сообщения о возможном возврате в Россию иностранного бизнеса начали появляться на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном 18 февраля. СМИ писали, что вернуться обратно в страну могут, в частности, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие бренды), Uniqlo, H&M и The Coca-Cola Company.
- 21 февраля на потенциальный возврат иностранного бизнеса отреагировал Владимир Путин. Он отметил, что к его возвращению нужно отнестись внимательно, чтобы «не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции».
Фото на обложке: Urri / Shutterstock / FOTODOM
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